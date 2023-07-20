Испортите стиралку: почему нельзя жидкость для стирки заливать в отсек для стирального порошка
Большинство из нас, когда стирает вещи жидкостями или гелями, заливает их в отсек стирали, куда обычно нужно сыпать порошок для стирки. Однако такая привычка может привести к тому, что стиральная машинка испортится и начнет неприятно пахнуть.
Как утверждают некоторые эксперты, это не лучший способ использования стиральной жидкости, поскольку гель для стирки обычно концентрированный и очень густой, а это приводит к тому, что его остатки не смываются в отсеке для порошка и остаются в системе стирки. Это со временем приведет, что гель для стирки начнет плесневеть и приведет к неприятному аромату.
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На самом деле лучше заливать жидкость для стирки в колпачок и забрасывать в барабан стиральной машинки вместе с вещами, говорят эксперты.
"Чтобы получить наилучшие результаты, рекомендуется заливать стиральную жидкость в колпачок и забрасывать в барабан стиральной машинки вместе с вещами. Это поможет гарантировать, что вещи будут хорошо отстираны", – говорится в сообщении.
Вот несколько дополнительных советов по использованию жидкости для стирки:
- Используйте стиральную жидкость, которая предназначена для вашего типа стиральной машинки.
- Перед использованием читайте инструкцию на бутылке.
- Не перебирайте с количеством стиральной жидкости.
- Заливайте жидкость для стирки в колпачок и закидывайте в барабан стиральной машинки вместе с вещами.
- Регулярно чистите стиральную машинку, особенно отсек для стиральных средств.
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