Испортят технику: какие продукты не стоит класть в холодильник

Летом, когда жарко холодильникам и морозильным камерам приходится работать на максимуме, и даже некоторые продукты могут стать причиной поломок.

UAportal советует быть осторожными и соблюдать некоторые правила, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

Одна из самых распространенных ошибок – ставить горячие или даже тёплые блюда непосредственно в холодильник. Перед тем как поместить блюда к нему, они должны остыть до комнатной температуры. Игнорирование этого правила может привести к перегрузке компрессора, а это, в свою очередь, может привести к поломке холодильника, и в результате вы получите дорогостоящий ремонт. Поэтому следует быть внимательным и ждать, пока блюдо устоится.

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Однако долгое хранение продуктов при комнатной температуре также не оправдано, особенно летом. Однако есть методы, которые помогут быстрее охладить блюдо. Одним из вариантов является перелить их в холодную посуду и поставить в холодильник. Другой способ – поставить кастрюлю с теплым блюдом в миску с холодной водой, несколько раз заменяя воду. Это поможет ускорить процесс охлаждения и сохранить продукты.

Также следует избегать загрузки морозильной камеры большим количеством незамерзших продуктов сразу. Если вы хотите заморозить фрукты или ягоды, делайте это постепенно. Загружая морозильную камеру слишком большим количеством продуктов, компрессор будет работать на максимуме, что может снизить его срок службы.

Наконец, если холодильник или морозильная камера все же вышли из строя, не стоит вмешиваться самостоятельно, если вы не являетесь специалистом по ремонту техники. Лучше обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы избежать дальнейших проблем и сохранить свою технику.

Напомним, алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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