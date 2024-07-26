Из-за бухгалтерской ошибки в США Пентагон предоставит Украине помощь еще на $2 млрд

Пентагон обнаружил дополнительные ошибки на сумму 2 миллиарда долларов в расчетах по военной помощи Украине. Это стало известно из нового отчета правительственной отчетности США (GAO).

Как сообщает Reuters, Министерство обороны США столкнулось с проблемами точной оценки боеприпасов, ракет и другого оборудования из-за нечетких бухгалтерских определений. В 2023 году была обнаружена ошибка в 6,2 миллиарда долларов, когда использовали "относительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости".

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Сообщение о помощи Украине. Источник: Скриншот из Reuters

Недавно Пентагон сообщил об обнаружении завышения еще на 2 миллиарда долларов. Это создает возможность отправки дополнительного оружия на эту сумму для покрытия помощи, утвержденной администрацией Байдена.

Отчет GAO также отметил, что расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи привело к несоответствиям в отчетной стоимости. Один из примеров показал, что десять транспортных средств были неправильно оценены.

GAO рекомендовал Конгрессу уточнить определение стоимости для президентского полномочия по сокращению. Также было издано семь рекомендаций Министерству обороны по обновлению процедур оценки военной помощи.

Глава комитета по разведке Сената США ранее сообщал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS.

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