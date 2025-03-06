Из-за чего в платежке за газ появляется долг: объяснение Нафтогаза

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила своим клиентам о возможной угрозе возникновения долга в платежке. Это может произойти в случае несоблюдения установленных правил.

В "Нафтогаз Украины" объяснили, что для корректного начисления сумм за потребленный газ важно избегать некоторых ошибок. Об этом пишет сайт "Новости.LIVE".

Иногда после осуществления оплаты в платежке все равно может появиться задолженность. Самой распространенной причиной этого является обычная ошибка в уникальном лицевом счете, который имеет каждый клиент Нафтогаза.

"Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой. Это всего несколько секунд, которые могут спасти от долгого решения трудностей", – отметили в компании.

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Как предотвратить появление задолженности в платежках

Чтобы в платежном документе не возникла задолженность, следует выполнить несколько важных действий:

проверить правильность указанного лицевого счета;

сверить номер счета с предварительными квитанциями за газ, если раньше оплата проходила без ошибок;

при расчете через кассу или терминал внимательно пересмотреть все реквизиты перед подтверждением платежа;

отдавать предпочтение официальным банковским сервисам, автоматически подтягивающим правильные платежные данные.

Кроме того, если цифры указаны некорректно или вообще отсутствуют, это может привести к задержке зачисления платежа или даже перевод средств на чужой счет.

"Исправление таких ситуаций требует времени, а иногда – дополнительных обращений в службу поддержки или банк. Помните: контроль перед оплатой – гарантия своевременного поступления средств!" – добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда следует передавать показатели газовых счетчиков.

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