Из-за российских атак атаки украинские АЭС снизили производство электроэнергии - МАГАТЭ

Три действующих атомных электростанции Украины сократили производство электроэнергии после новых атак России на энергетическую инфраструктуру. Это еще больше усугубило ситуацию с ядерной безопасностью в условиях войны.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Вторично за менее чем две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности как меру пресечения из-за широкомасштабных военных действий в стране".

На девяти реакторах, работающих на этих станциях, была снижена мощность. Кроме того, один из реакторов Ровенской АЭС отключили от сети.

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Несмотря на потерю связи с двумя линиями электропередач по Хмельницкой АЭС, все станции продолжают получать электроэнергию из внешних источников.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под серьезный риск. Я снова призываю к максимальному военному воздержанию в районах расположения ключевых объектов ядерной энергетики и объектов, от которых они зависят".

МАГАТЭ продолжает оценивать масштабы повреждений объектов и линий электропередач, критически важных для обеспечения ядерной безопасности.

Напомним, армия РФ атаковала энергообъекты Украины ракетами и дронами.

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