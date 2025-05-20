Изменения для работников: трудовой стаж за рубежом теперь официально будет признаваться в Украине

Кабинет министров Украины утвердил новую процедуру, позволяющую учитывать периоды трудовой деятельности граждан за границей в страховой стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту. Соответствующее решение предусмотрено постановлением №562.

Постановление, вступившее в силу 16 мая, устанавливает механизм подтверждения периодов работы за пределами Украины. Если трудовая деятельность в другой стране была официально отнесена к страховому стажу согласно ее законодательству, эти периоды могут быть учтены для определения права на пенсионное обеспечение в Украине в случае нехватки собственного страхового стажа, пишет Интерфакс-Украина.

В документе указано, что периоды трудоустройства в государствах-партнерах, с которыми Украина имеет международные соглашения, включаются в страховой стаж проживающих в Украине граждан в соответствии с условиями этих договоренностей.

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В частности, работавшие за рубежом и не набравшие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, должны добавить в пакет документов заявления на пенсию подтверждающие бумаги.

Если данные документы не позволяют подтвердить зачисление трудовых периодов за границей в соответствии с законодательством той страны или заявитель их не предоставил, территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов направляет в Министерство иностранных дел запрос. МИД в свою очередь должен переслать его по дипломатическим каналам другому государству и соответствующему пенсионному органу в течение пяти рабочих дней с момента получения.

После получения от иностранных органов необходимых подтвердительных справок указанные в них периоды работы учитываются в календарном исчислении для формирования страхового стажа и определения права на пенсию. Кроме того, Кабинет Министров утвердил порядок верификации отсутствия пенсионных выплат лицам, работавшим за границей до 1 января 1992 года в республиках бывшего СССР, чтобы отнести эти периоды в страховой стаж.

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