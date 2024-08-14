Изменения минимальной пенсии в Украине: кому повысили выплаты
Правительство определило минимальный размер пенсионных выплат, которые могут получать украинские пенсионеры. При определенных условиях эта сумма может быть увеличена.
Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С начала этого года этот показатель составляет 2361 гривну. Об этом пишет 24 канал.
Правительство установило новые минимальные выплаты для пенсионеров, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Согласно этому решению, текущий размер минимальных пенсионных выплат составляет:
- Пенсионерам, достигшим 65 лет без необходимого минимального стажа, назначается пенсия в размере 2725 гривен.
- Лицам, достигшим 70 лет с полным стажем, гарантирована пенсия не менее 2980 гривен.
- Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем получают 3240 гривен.
- Пенсионеры старше 80 лет со стажем 20/25 лет (в зависимости от пола) имеют право на пенсию в размере 3370 гривен.
Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.
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