Изменения минимальной пенсии в Украине: кому повысили выплаты

Правительство определило минимальный размер пенсионных выплат, которые могут получать украинские пенсионеры. При определенных условиях эта сумма может быть увеличена.

Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С начала этого года этот показатель составляет 2361 гривну. Об этом пишет 24 канал.

Правительство установило новые минимальные выплаты для пенсионеров, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Согласно этому решению, текущий размер минимальных пенсионных выплат составляет:

Пенсионерам, достигшим 65 лет без необходимого минимального стажа, назначается пенсия в размере 2725 гривен.

Лицам, достигшим 70 лет с полным стажем, гарантирована пенсия не менее 2980 гривен .

. Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем получают 3240 гривен .

. Пенсионеры старше 80 лет со стажем 20/25 лет (в зависимости от пола) имеют право на пенсию в размере 3370 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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