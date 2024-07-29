Изменения пенсионных выплат по инвалидности с августа: что нужно знать

Согласно последним сообщениям, в августе этого года не ожидается изменений в размере пенсий для лиц с инвалидностью. Однако предполагается выплата дополнительных средств. Суммы этих выплат будут определены и выплачены пенсионерам.

Дополнительные выплаты в августе

По случаю празднования Дня Независимости Украины в августе возможно назначение специальной надбавки к пенсиям лиц с инвалидностью. Эта надбавка будет вручена тем, кто внес значительный вклад в развитие государства.

К категориям граждан, имеющим право на дополнительные выплаты, относятся:

лица с ограниченными возможностями первой, второй и третьей групп;

участники военных конфликтов, ветераны войны и участники Революции Достоинства, которые получили повреждения;

родственники лиц, погибших во время военных действий;

лица, награжденные за исключительные награды перед государством.

Важно! В настоящее время размер этой доплаты остается неизвестным.

Размер пенсий для инвалидов составляет:

для инвалидов I группы - 2 300 гривен ;

- ; для инвалидов II и III групп , не имеющих работы - 2 100 гривен ;

, не имеющих работы - ; для инвалидов II и III работающих групп — 2 093 гривны.

Раньше мы рассказывали, как лицу с инвалидностью получить компенсацию за автомобиль.

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