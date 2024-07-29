Изменения пенсионных выплат по инвалидности с августа: что нужно знать
Согласно последним сообщениям, в августе этого года не ожидается изменений в размере пенсий для лиц с инвалидностью. Однако предполагается выплата дополнительных средств. Суммы этих выплат будут определены и выплачены пенсионерам.
Дополнительные выплаты в августе
По случаю празднования Дня Независимости Украины в августе возможно назначение специальной надбавки к пенсиям лиц с инвалидностью. Эта надбавка будет вручена тем, кто внес значительный вклад в развитие государства.
К категориям граждан, имеющим право на дополнительные выплаты, относятся:
- лица с ограниченными возможностями первой, второй и третьей групп;
- участники военных конфликтов, ветераны войны и участники Революции Достоинства, которые получили повреждения;
- родственники лиц, погибших во время военных действий;
- лица, награжденные за исключительные награды перед государством.
Важно! В настоящее время размер этой доплаты остается неизвестным.
Размер пенсий для инвалидов составляет:
- для инвалидов I группы - 2 300 гривен;
- для инвалидов II и III групп, не имеющих работы - 2 100 гривен;
- для инвалидов II и III работающих групп — 2 093 гривны.
Раньше мы рассказывали, как лицу с инвалидностью получить компенсацию за автомобиль.
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