Изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа: подробности

Несмотря на три индексации пенсий с начала 2024 года, многих украинских пенсионеров интересует вопрос: следует ли ожидать дальнейшего повышения выплат в августе. Как известно, с 1 марта 2024 года была проведена индексация пенсий, что привело к среднему увеличению выплат на 322 гривны.

Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров Украины №185 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году".

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Согласно имеющейся информации, повышение минимальной пенсии в августе не планируется. Это означает, что украинские пенсионеры продолжат получать выплаты в размере, установленном после предварительной индексации.

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн, а средняя – 5791 грн. Эти показатели достигнуты благодаря индексации и повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Почему нет повышения в августе?

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в этом году уже произошло три индексации пенсий, что является значительным достижением, особенно учитывая сложную экономическую ситуацию в стране. Обеспечение своевременной выплаты пенсий является одним из приоритетов правительства.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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