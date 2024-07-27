Изменится ли цена на газ для населения с 1 августа: что известно

С 1 августа тарифы на газ останутся неизменными, и за кубометр голубого топлива нужно будет платить 7,96 грн. Такую информацию сообщили в компании "Нефтегаз", которая отметила, что обеспечивает стабильность в условиях сложных времен.

"Нефтегаз Украины" поставляет газ 12,4 млн домохозяйств по годовому тарифному плану "Фиксированный", что гарантирует отсутствие неожиданных изменений в коммунальных платежах для клиентов.

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Кроме "Нафтогаза", газ поставляют другие компании с разными тарифами, среди которых: "Эру Людям" - 7,70 грн, "Энерджи Трейд Груп" - 7,799 грн, "Прикарпат Энерго Трейд" - 7,98 грн, "Львовэнергосбыт" - 8,20 грн, "Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн, "Аскания Энерджи" – 9,95 грн.

Как сообщает "ГазПравда", в нынешнем сезоне стоимость газа для населения не возрастет, а тарифы поставщиков колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Напомним, в Украине с 1 июня на 60% выросли тарифы на свет для населения. Установлена единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. В течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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