К субсидии добавят 700 грн: кто из украинцев получит доплату

В Украине теперь можно параллельно оформить субсидию и еще одну финансовую помощь для оплаты коммунальных услуг. Кто может воспользоваться такой возможностью и как подать заявку - рассказываем далее.

Так, в Днепре введена городская программа помощи, которая позволяет некоторым семьям ежемесячно получать дополнительные средства для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги вместе с государственной субсидией. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на департамент соцполитики.

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Оформить помощь могут семьи, в которых проживают люди с инвалидностью. В частности, обращаться за такой поддержкой имеют право семьи:

с детьми с инвалидностью;

с лицами с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или с инвалидностью с детства);

с лицами с инвалидностью II группы по детству.

Сумма финансовой поддержки варьируется в зависимости от сезона: с 1 апреля по 31 октября семьи получают ежемесячно по 500 гривен, а в отопительный период – с 1 ноября по 31 марта – размер выплат увеличивается до 700 гривен за каждого человека с инвалидностью в семье.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто может остаться без субсидии в 2025 году.

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