Как 17-летним украинцам встать на учет за границей: рекомендации ТЦК

Из-за войны из Украины выехали около 6 миллионов граждан, среди которых много подростков. Некоторые из них достигли 17-летнего возраста и теперь обязаны встать на военный учет.

Как это сделать, если они находятся за границей, рассказали в Кременчугском ТЦК. Каждый год с января по март ТЦК и СП организуют приписку молодых людей. Они должны пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет их пригодность к службе.

Также проверяются индивидуально психологические и моральные качества, физическая подготовка, наличие специальности и образования. После этого юноши получают приписное удостоверение - военно-учетный документ для призывников, пишет "Кременчугский Телеграф".

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В Кременчугском ТЦК сообщили, что нет официальных документов о том, как юноши за рубежом могут стать на учет.

"Мы слышали, что правительство работает над тем, чтобы украинские консульства за границей могли регистрировать юношей на военный учет призывников. Однако пока никаких документов по этому поводу к нам не поступало. Мы пользуемся действующей нормативной базой, которая предусматривает личное присутствие юноши в ТЦК с соответствующими документами и прохождение военно-врачебной комиссии. Это нужно сделать в том году, когда юноше исполняется 17 лет. Только после этого его внесут в реестр и его данные появятся в приложении "Резерв+"", — пояснил представитель ТЦК.

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, обязательное обновление данных до 16 июля не касается этой категории граждан. Они могут спокойно вставать на учет и после этого срока.

"О возможности регистрации в украинском консульстве за границей, ничего конкретного сказать не могу. В настоящее время таких документов нет. Возможно, на этот вопрос смогут ответить на "горячей линии" Минобороны", — добавил майор.

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