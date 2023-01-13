Как аккуратно отделить желток от белка с помощью чеснока: способ, о котором вы никогда не догадывались (видео)

Уметь отделять желток от белков в яйце нужно уметь для разных кулинарных рецептов. Но как аккуратно его сделать, чтобы в белке не осталось ни капли желтка? Иногда это дело не из легких.

Для этого действия повара придумали множество методов и приборов. Об одном легком трюке, который получается даже у самого неопытного кулинара, рассказывается в соцсети TikTok.

Для этого метода нам понадобится:

1 большой зубок чеснока

1 яйцо, которое разбили в миску.

Далее вы должны провести небольшую манипуляцию и удивитесь, насколько это простой метод отделения желтка.

Итак, возьмите чеснок и тщательно смажьте об него свои пальцы, которыми вы будете брать желток из миски.

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Затем опустите пальцы в яйцо и схватите желток.

Благодаря чесноку он как будто приклеится к пальцам и вы сможете без потерь переложить его в другую посуду.

Способ лучше работает с холодными яйцами прямо из холодильника.

Существуют также и другие способы отделить желток.

Один из популярных лайфхаков отделения желтка с помощью пластиковой бутылки.

Сожмите пустую бутылку и поднесите горлышко к желтку. Желток легко втягивается внутрь бутылки, а белок остается целым. Затем желток можно легко выдавить в отдельную миску.

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