Как будут увеличивать пенсии в 2024 году: насколько вырастут выплаты и когда

Правительство Украины намерено провести индексацию пенсий в 2024 году. При этом будет введена новая система начисления пенсий, базирующаяся на баллах.

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Повышение пенсий ожидается в январе, марте и июле. В 2024 году в Украине перерасчет пенсий состоится в три этапа, пишет NV.ua.

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В январе 2024 года пенсии повысят получающим минимальную и максимальную пенсию в связи с увеличением прожиточного минимума. Прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, вырастет с 2093 до 2361 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 2361 грн., а максимальная – до 23610 грн.

В январе и июле 2024 года перечислят пенсию чернобыльцам и получающим минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем. Размер наименьшей выплаты для таких людей сначала увеличится с 2680 до 2840 грн., а затем – до 3200 грн.

перечислят пенсию чернобыльцам и получающим минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем. Размер наименьшей выплаты для таких людей сначала увеличится с 2680 до 2840 грн., а затем – до 3200 грн. В марте 2024 пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану. Индексация будет производиться по балльной системе. Целью нововведения является сравнение выплаты граждан, вышедших на пенсию в разное время.

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума, который правительство заложило в госбюджете на 2024 год. Общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составит 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность должен возрасти до 2361 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 2361 грн, то есть по сравнению с 2023 годом – на 268 грн (в настоящее время она составляет 2093 грн).

В 2024 году также возрастут:

максимальные пенсионные выплаты с 20 930 до 23 610 грн;

выплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

Кроме этого, после увеличения прожиточного минимума повысят другие надбавки к пенсии (за особые заслуги, доплаты ветеранам войны) и размеры разных соцпомощей.

Увеличение пенсий в 2024 году станет положительным фактором для пенсионеров. Рост пенсий позволит им поддерживать уровень жизни и покупать необходимые товары и услуги.

Однако важно отметить, что повышение пенсий не в полной мере компенсирует инфляцию, которая в 2024 году, по прогнозам, может составить около 10%. Потому пенсионерам все равно придется экономить и искать дополнительные источники дохода.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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