Как будут выдавать повестки из-за 'Оберега': в Минобороны ответили

В рамках усовершенствования процесса мобилизации Министерство обороны Украины внедряет новые технологические решения для оптимизации выдачи и проверки военных повесток. Олег Берестовой, начальник управления информационных технологий Минобороны, раскрыл детали этих нововведений во время интервью для DOU Podcast.

Повестки будут теперь генерироваться через систему "Оберег". Начальники ТЦК (территориальных центров комплектования) будут подписывать повестки электронной подписью. Документы будут печататься централизованно и отправляться через Укрпочту. Военные смогут отслеживать местонахождение и время доставки повесток.

По словам Берестова, эти изменения значительно повысят эффективность процесса по сравнению с текущей системой ручного оформления и доставки.

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Для обеспечения законности процесса мобилизации и защиты прав военнообязанных внедряется новая функция в приложении "Резерв+": Каждая повестка будет иметь QR-код. Военнообязанные смогут сканировать код через приложение для подтверждения подлинности повестки.

Министерство обороны также планирует внедрить автоматизированную систему предоставления отсрочок от мобилизации. Это нововведение имеет двойную цель:

Упростить процесс для военнообязанных. Оптимизировать работу работников ТЦК, уменьшая нагрузку на персонал.

Автоматизация процесса вручения повесток является важным шагом по модернизации системы мобилизации в Украине. Эти изменения направлены на повышение эффективности, прозрачности и законности процесса, одновременно защищая права военнообязанных и оптимизируя работу военных структур.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой категории лиц будет автоматически предоставляться статус УГБ.

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