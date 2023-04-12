Как быстро избавиться от конденсата на пластиковых окнах: советы профессионалов

Предлагаем узнать, как избежать образования конденсата на пластиковых окнах. Прежде всего следует найти причину образования конденсата. Возможно, у вас неправильно установлены окна или они имеют дефект, тогда стоит рассмотреть возможность их замены, поскольку это может решить проблему.

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Причинами образования конденсата на пластиковых окнах могут быть повышенная влажность в помещении, низкая температура, широкий подоконник, куда не попадает теплый воздух, или подоконник заставлен цветами.

Как избавиться от конденсата:

Откройте полностью окно на пять минут; Закройте дверь в комнату; Закройте окно и откройте дверь. В это время температура выравнивается и конденсат исчезает.

Такой совет дал мастер по установке окон. Также, во время приготовления пищи на кухне, рекомендуется включать вытяжку и немного открывать окно, чтобы предотвратить образование конденсата.

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Если проблема возникновения конденсата на пластиковых окнах возникает постоянно, это может привести к образованию плесени, которая может вредить здоровью.

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