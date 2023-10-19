Как быстро отрастить ногти в домашних условиях: семь действенных средств

Здоровые и красивые ногти – это желание многих женщин. Но часто по разным причинам отращивать их может быть тяжело. К счастью, существуют разные средства, которые помогут вам достичь этой цели.

Об этом пишет ТСН.

Помните, что важно регулярно выполнять лечебные процедуры и не забывать о профилактике различных заболеваний ногтевой пластины.

Лимонный сок и кокосовое масло

Оба эти ингредиента отлично подходят для ухода за ногтями. Они способствуют обновлению ногтевой пластины и обладают антибактериальными свойствами. Лимонный сок следует осторожно наносить на ногти, и если добавить кокосовое масло и нежный массаж, это еще больше улучшит результат.

Яичная скорлупа

Если у вас осталась яичная скорлупа после завтрака, не выбрасывайте ее. Растолчите ее в порошок и нанесите на ногтевую пластину на несколько минут.

Чеснок

Чесноковое масло может значительно улучшить состояние ногтей. Для этого достаточно одного небольшого зубчика, которым нужно протереть ногтевую пластину. Этот способ помогает обновить и укрепить ногти.

Мед

Мед обладает антибактериальными свойствами и помогает сохранить эластичность кутикулы и ногтевой пластины. Несколько капель лимонного сока вместе с медом еще больше улучшит результат.

Биотин

Специалисты рекомендуют употреблять биотин, что способствует не только ускорению роста ногтей и их укреплению, но также улучшает внешний вид и здоровье волос.

Зелень

Добавляйте больше зелени в свой ежедневный рацион, поскольку она содержит фолиевую кислоту, которая ускоряет рост ногтей.

Если вы действительно мечтаете о здоровых ногтях, на время лучше отказаться от маникюра, поскольку эта процедура может быть вредной для ногтевой пластины.

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