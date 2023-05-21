Как быстро приготовить вкусный омлет в чашке: простой рецепт
Встретить новый день с вкусным завтраком – важный шаг к успешному началу. Один из способов насладиться сытным завтраком в небольшом объеме – это омлет в чашке. Этот рецепт отлично подходит для тех, кто имеет ограниченное время, но все же хочет насладиться качественным питанием. Давайте рассмотрим этот быстрый и простой способ приготовления омлета в чашке.
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Ингредиенты:
- 1-2 яйца;
- 100 мл молока;
- Зелень и специи;
- (дополнительно можно добавить колбасу, ветчину, овощи и т.п.).
Приготовление:
- Возьмите обычную чашку с объемом 200–300 мл и разбейте туда яйцо. Рекомендуется использовать свежие яйца для наилучшего вкуса;
- Добавьте 100 мл молока к разбитому яйцу в чашку. Молоко придает нежность и кремовую текстуру омлету;
- Приправьте смесь солью, специями и зеленью по вашему вкусу. Можно использовать свежий укроп или петрушку для добавления аромата и свежести. Если вы хотите, можете добавить тертый сыр и мелко нарезанный сладкий перец, чтобы сделать омлет еще более насыщенным вкусом;
- Взбейте смесь вилкой до однородной смеси. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо смешаны;
- Поставьте чашку со смесью в микроволновку и готовьте в течение 2-4 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому следует следить за процессом. Омлет должен стать рыхлым и золотистым;
- После приготовления извлеките чашку из микроволновки (осторожно, будьте осторожны, так как чашка может быть горячей). Омлет готов к подаче!
Этот омлет в чашке можно подать отдельно как самостоятельное блюдо или сопроводить его свежими овощами, салатами или тостом. Это простой и сытный завтрак, который добавит вам энергию к началу дня. Приятного аппетита!
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