Как быстро убрать царапины из посуды: это средство есть в каждом доме

Из-за ежедневного использования посуда изнашивается, а на ней появляются царапины. Так теряется хороший внешний вид.

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Трудно избежать черных или серых полосок, появляющихся на ваших красивых тарелках. Но есть эффективные способы справиться с этим, пишет Sante Plus.

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Эти неприглядные царапины – настоящая беда, потому что из-за них тускнеет посуда и миски, из-за чего посуда выглядит грязной. В этом вам понадобится зубная паста, которая предназначена не только для поддержания гигиены полости рта. Одна удивительная порода поможет избавиться от серых пятен и придать вашей посуде блеск.

Зубная паста не только очистит и отбелит ваши зубы, но и почерневшую посуду. Вам понадобится тюбик отбеливающей зубной пасты и влажная ткань. Выдавите зубную пасту прямо на тарелку и протрите круговыми движениями тканью. Выбирайте чисто белую пасту, а не цветную. Затем промойте ткань несколько раз и потрите, пока пятна и царапины не исчезнут.

Заметим, что лучше использовать мягкую губку и аккуратно протирать загрязненные участки. Этот способ особенно подходит для фарфоровых тарелок.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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