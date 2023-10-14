Как быстро высушить мокрую обувь и чего нельзя делать, чтобы не испортить ее

Любимая обувь может промокнуть по разным причинам, будь то из-за стирки или во время прогулки под дождем. Важно правильно высушить его, чтобы не повредить и сохранить любимую пару в идеальном состоянии.

УНИАН предлагает следующие советы по быстрой сушке обуви, даже если времени мало. Прежде всего следует отметить, что обувь нужно начать сушить как можно быстрее после стирки или после прогулки под дождем. Запаздывание может привести к развитию бактерий из-за влажности и создать условия для формирования пятен. Во-вторых, некоторые виды обуви могут деформироваться из-за повышенной влажности, став жесткими или потеряв свой внешний вид.

Читайте также: Как почистить кожаную обувь, чтобы она выглядела как новая

Прежде чем приступить к сушке обуви, следует выполнить следующие подготовительные действия:

Уберите грязь и загрязнение: Очистите обувь от остатков грязи, так как она может создать пятна во время сушки. Извлеките стельки и шнурки: Удалите стельки и шнурки из обуви перед сушкой.

Как сушить обувь после стирки или дождя: Профессиональные советы

Чтобы эффективно высушить вашу обувь быстро и без повреждений, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Избегайте солнечных лучей: Солнечные лучи могут привести к выгоранию цвета обуви, поэтому избегайте прямого попадания на него солнечного света. Не ставьте на батарею или костер: Не размещайте обувь непосредственно на батарею или у огня, так как высокая температура может нанести ущерб материалам и способствовать их рассыханию. Обеспечьте циркуляцию воздуха: Место, где вы сушите обувь, должно иметь хорошую циркуляцию воздуха, чтобы влага улетучивалась быстрее.

Некоторые полезные уловки для ускорения процесса сушки обуви включают:

Использование абсорбирующих материалов: Поместите обувь в узкую кастрюлю и наполните ее бумажными салфетками, газетами или туалетной бумагой, меняя их каждые 2-4 часа.

Использование полотенец: Вставьте край полотенца в обувь, а другой край обмотайте ботинок, полотенце впитает влагу.

Сушилки для обуви: Если у вас есть качественные сушилки для обуви, они могут помочь ускорить сушки.

По желанию, вы также можете использовать рис или кошачий наполнитель для туалета, чтобы ускорить процесс сушки. Для этого просто насыпьте одно из этих наполнителей в глубокую кастрюлю, поместите обувь внутрь, накройте крышкой и оставьте на ночь. Наутро ваша обувь будет абсолютно сухой.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!