Как быстро заточить нож, если под рукой нет точилки: топ-3 действенных метода

После частого использования даже наиболее острый нож постепенно теряет свои характеристики. Для того чтобы на кухне было удобно работать необходимо обеспечить надлежащее состояние всего кухонного инвентаря, в частности ножей.

Эксперты напоминают, что острый нож делает процесс приготовления не только удобным, но и безопасным, поскольку меньше соскальзывает и эффективнее выполняет свои функции. Даже если у вас дома нет точилки, вы можете сделать ножи острыми. Как подскажет UaPortal.

Используйте другой нож

Для заточки возьмите в одну руку нож с тупым краем вверх, а в другую руку — нож, нуждающийся в заточке, и потрите его лезвие о тупой край под углом 30 градусов. Несколько раз проведите лезвием туда-сюда, и чем станет острее.

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Используйте пилку для ногтей

Помощником в заточке может стать жесткая пилочка для ногтей. Положите ее на плоскую поверхность и проведите по ней лезвием ножа, нуждающегося в заточке. Через несколько минут инструмент станет острее. Важно не нажимать слишком сильно во избежание повреждения как самой пилы, так и ножа.

Используйте керамическую посуду

Еще один быстрый способ заточить нож – это взять керамическую посуду, перевернуть ее дном вверх и попытаться заострить нож с помощью кромки, которая в такой посуде достаточно шершавая и прочная.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за ножами.

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