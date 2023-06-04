'Как будто демон вырвался на свободу': мужчина нашел тайную картину в доме, где прожил 46 лет

Мужчина нашел в стене своего дома картину, на которой был изображен мужчина с рыжими волосами и без глаз. Он заметил ее впервые за 46 лет, проживавший в этом доме.

На форуме Reddit он опубликовал фото этой картины и рассказал, что планировал сделать воздуховоды для нового кондиционера, но когда стал делать дыры в стене, то заметил, что между перегородками что-то спрятано. Когда он расковырял стену, он заметил в ней жуткую картину — портрет старика без глаз, написанный маслом на деревянном полотне.

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"Мне 46 лет, я всю жизнь живу в этом доме, которым до этого владели еще три поколения моей семьи, и я уверен, что никогда не видел этого портрета раньше", - написал он.

Когда мужчина поближе разглядел полотно, заметил на обороте надпись: "Старик по имени "Энергия". А на самом портрете было написано "Федерик 1972".

Он отметил в комментариях, где пользователи Reddit заявляли, что это какое-то "демонское изображение", что от картины не чувствует отрицательную энергетику, поэтому не будет ее выбрасывать или уничтожать.

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"Я чувствую исходящую от этого портрета энергию, но она не зла. Вроде бы он охранник", - добавил мужчина.

Однако некоторые пользователи форума считают, что мужчине стоило бы "сжечь картину вместе с домом".

А еще один из пользователей отметил, что у него дома похожая картина, однако не знает кто ее автор.

Ранее мы сообщали, как житель Британии наткнулся на скрытую картину в своем доме во время ремонта.

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