Как долго хранить фрукты, чтобы они не гнили: простые советы

В социальных сетях распространился полезный совет, помогающий сохранить фрукты свежими на дольше и сэкономить деньги. Видео с простыми, но эффективными лайфхаками быстро стали популярны и набрали много просмотров.

Спелые фрукты быстро портятся, и если они остаются видимыми, к примеру, на кухне, то их скоро не потребляют. Один из пользователей TikTok предложил простой лайфхак для решения этой проблемы. Он поделился советом, который оказался очень эффективным. Об этом сообщает The Mirror.

Читайте также: Когда лучше собирать урожай лука и как его правильно хранить

Даже если фрукты хранятся в шкафу или холодильнике, они часто быстро портятся. Многим, например, не нравится есть слишком спелые бананы.

Видео дня

В видеоролике, опубликованном пользователем с никнеймом @8100293452186, рассказывается о мерах, помогающих замедлить процесс созревания фруктов. С помощью простых шагов автор показывает, как ополоснуть бананы водой, чтобы удалить вещество, которое способствует созреванию, а затем просушить их бумажным полотенцем. Затем следует замотать кончики бананов влажным бумажным полотенцем, чтобы уменьшить выделение этилена – вещества, которое бананы выделяют при созревании.

"Таким образом они могут оставаться свежими дольше", – рассказывает автор видео.

Однако, по поводу самих бананов, эксперты говорят, что не стоит употреблять эту полезную закуску прямо перед сном. Этот популярный фрукт может вызвать проблемы со сном.

"Бананы являются суперфудом, с которым можно наслаждаться почти в любое время суток. Однако, потребление их близко ко сну может привести к беспокойному сну и вызвать яркие сновидения или кошмары. Благодаря высокому содержанию магния, который расслабляет мышцы и успокаивает организм, Многие люди могут использовать их как успокаивающее средство поздним вечером. Однако бананы также производят большое количество мелатонина, и слишком большое его количество может иметь противоположный эффект", – объясняют специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!