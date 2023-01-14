Как избавиться от плохого запаха из обуви: простой лайфхак

Об этом способе знают почти все, попробуйте и убедитесь в его эффективности.

Проблема плохого запаха из обуви актуальна зимой потому, что теплая обувь одевается на одну или две пары носков, ноги потеют и появляется неприятный запах.

Недавно об этом способе рассказала бывшая стюардесса в своем TikTok, ведь проблема неприятного запаха от ног очень актуальна в самолете. Этот лайфхак выручал ее во время 18-часовых смен.

Устранить неприятный запах обуви поможет обычный пакетик чая.

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"Что общего между обувью и чаем? Если нет времени мыть обувь, спасает пакетик чая, – он впитывает лишнюю влагу и помогает убрать неприятный запах. Пользуйтесь", – говорит стюардесса.

Раньше мы писали об одном простом лайфхаке, который сделает так, чтобы зеркало в ванной не запотевало.

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