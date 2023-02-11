Как избавиться от пятен от кофе даже на белой одежде
Если вы хотя бы раз проливали кофе на свою одежду, знаете, что такие пятна выводятся очень тяжело. Но вывести пятно от кофе и спасти вашу вещь возможно, если действовать быстро. Главное – не трите пятно.
Загрязненную одежду нужно как можно скорее прополоскать в горячей проточной воде. Если вы пили черный кофе без молока – насыпьте на кофейное пятно стиральный порошок. Также следует помнить о рекомендациях по уходу за конкретным типом ткани, например, нельзя мочить вещи, которым подходит только химчистка, а некоторые из нежных тканей нельзя стирать в горячей воде.
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Если вы пролили кофе с молоком, то промывать одежду следует холодной водой. Высокая температура может свернуть белок, а под воздействием тепла кофейный пигмент быстрее проникнет в волокна. Отчистить жирное пятно поможет соль с водой, в нем нужно оставить вещь на несколько минут.
Когда вы только что пролили напиток на одежду, не стоит растирать пятно, чтобы пигмент не втерся в ткань, и использовать влажные салфетки – они тоже только усугубит проблему. Чтобы точно отмыть пятно от кофе, нужно действовать сразу.
Убрать пятно от кофе на разных типах тканей помогут следующие средства:
- Вещи из хлопка – нужно аккуратно промокнуть грязное место раствором перекиси водорода и воды в равных количествах;
- Для джинсов можно использовать тот же раствор или заменить перекись уксусом. Но сначала лучше проверить средство на невидимой части одежды, чтобы оно не потеряло цвет;
- Шерстные, шелковые и атласные изделия можно промокнуть в растворе глицерина и средства для мытья посуды (смешать в равных пропорциях в восьми частях воды);
- Синтетические ткани, например полиэстер, вискоза и другие, можно отстирать как шелковые вещи. Также можно смешать стиральный порошок с уксусом и разделать одежду с двух сторон. Вещь нужно оставить на 20 минут, а затем промыть теплой водой.
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Народные средства, которые помогут вывести кофейные пятна
Уксус станет хорошим помощником, чтобы вывести пятна от кофе. Чайную ложку уксуса следует разбавить в стакане воды и погрузить туда на несколько минут, после чего тщательно промыть водой.
В выведении пятен от кофе также поможет обычная пищевая сода. Ее нужно смешать с водой до густой массы, консистенции сметаны, нанести на пятна и аккуратно протереть. Через час смыть средство водой и постирать обычным способом.
Также можно попробовать хозяйственное мыло. Измельчите его и разведите в горячей воде, чтобы образовалась плотная пенка. Этим раствором следует обработать кофейные пятна на 10 минут, после чего смыть водой.
Для белых, но не деликатных тканей используйте хлорку. Ее следует смешать с водой в пропорции 1 к 3 и аккуратно нанести на пятна. Уже через несколько секунд средство можно смыть водой.
Нашатырный спирт может вывести кофейные пятна, но он не подходит для нежной ткани. Его следует разбавить в воде и нанести пятно от кофе, после чего постирать вещи, как обычно.
Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от пятна от чернил даже на белой одежде.
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