Как избавиться от слизней с помощью кефира: лайфхак

Слизни – это вечная головная боль для дачников. Однако теперь существует простой и эффективный способ, как избавиться от этих насекомых за одну ночь.

UAportal расскажет о проверенном методе. Он будет гарантировать успешный результат.

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Для него вам понадобится:

Стакан кефира любой жирности. Два камня или кирпича. Небольшая доска.

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Порядок действий:

Разделайте доску кефиром, равномерно распределяя его по всей поверхности. Разместите эту доску на двух камнях или кирпичах так, чтобы сторона с кефиром была направлена вниз. Рекомендуется ставить такие ловушки рядом с растениями, часто становящимися жертвами улиток, или в подвале, где концентрация вредителей может быть особенно большой. Через несколько часов проверьте ловушку. Все слизни "совпадут" на запах кефира. Соберите их и выбросьте из своего хозяйства.

С помощью этого простого и доступного метода вы сможете навсегда избавиться от улиток, сохранив ваш урожай и здания в безопасности. Больше нет необходимости тратить много времени и денег на борьбу с этими вредителями.

Напомним, мы рассказывали, когда нужно поливать растения в огороде, чтобы там не завились слизни.

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