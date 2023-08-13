Как Ктулху: существо с 20 руками нашли в Антарктическом море (жуткое фото)

У берегов Антарктиды обнаружена морская антарктическая "перьяная" звезда с 20 "руками". Это существо было до сих пор неизвестно.

Это существо является новым видом морских чудовищ. Ее подробно описали в журнале Invertebrate Systematic.

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Отмечается, что ученые исследовали моря вокруг Антарктиды в поисках существ, известных как антарктические перья и обнаружили "двадцатирукого" морского монстра. Эти удивительные огромные существа могут жить где угодно на глубине от 20 до 2000 метров.

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Новый вид назвали Promachocrinus fragarius – он имеет клубничную форму тела с 20 отростками. Их цвет варьируется от пурпурного до темно-красного, и они разные – одни конечности выглядят грубыми, другие – покрытыми "перьями".

Тело монстра на вид бугристое с кругообразными отметинами, вероятно от "ломавшихся" рук.

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