Как легко отмыть скотч от стекла, не повредив его
Чтобы не испортить стекло отклеивая скотч, пользуйтесь только действенными способами, и избегайте лайфхаков, которые только повредят окна.
Многие украинцы заклеили окна по правилам безопасности, а некоторые – уже отклеили скотч. Кроме этого после Нового года на стекле могут остаться следы от скотча, которым крепили праздничные украшения. Возможно, вы планируете заняться генеральной уборкой и вам нужно отмыть окна от скотча. В этом поможет несколько эффективных советов, которые помогут очистить стекло и не поцарапать его при этом.
Главное – не используйте абразивные порошки и металлические щетки. Отмыв стекло, на нем останутся глубокие царапины, которые будут заметны даже невооруженным глазом. Также не используйте слишком едкие щелочные или кислотные средства. Не пытайтесь отчистить ацетоном и другими растворителями матовое стекло, лучше воспользуйтесь специальными средствами в этом случае.
Отмыть скотч из окон без повреждений помогут:
- Растительное масло. Смочите в любом растительном масле спонжи или вату и протрите оставшийся от скотча клей. Следы клея станут гораздо более мягкими и их можно будет удалить тряпкой или сухой губкой через 10-15 минут.
- Растворители. Ацетон, жидкость для снятия лака, бензин или уайт-спирит. Перед работой с такими средствами обязательно откройте окна, потому что у них характерный химический запах. После того как смоете клей, тщательно промойте окна водой. Растворитель может испортить пластиковый профиль, поэтому такие работы следует производить очень осторожно.
- Нашатырный спирт. Им можно отмыть не только скотч от стекла, но и пластиковые рамы от загрязнений. Тем не менее он имеет резкий запах и при работе с ним также нужно открыть окна, чтобы в помещении был доступ к свежему воздуху.
- Раствор соды. Разведите соду водой до образования густого раствора. Нанесите чуть-чуть раствора на губку и потрите место, где остались следы от скотча, после чего протрите стекло водой.
- Канцелярская резинка. Следы от скотча на стекле канцелярской резинкой придется вытирать долго, но это действительно надежный способ, точно не повредивший стекло.
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