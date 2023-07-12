Как миксовать разные стили в одном образе: интересный прием и подборка аутфитов (фото)

Легкие воздушные платья гармонично сочетаются с ковбойскими сапогами, а штаны карго с босоножками на каблуке. Поэтому разные стили можно удачно сочетать между собой, создавая непревзойденный аутфит.

Школа стиля pumpyourstyle.studio на Instagram-странице рассказали об интересном приеме при микшировании стилей. Это поможет сделать образ интересным, многоуровневым и, без преувеличения, "вкусным".

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Многие модницы соблюдают этот прием смелого микширования вещей, поэтому стилисты разобрали семь летних образов.

Не стоит бояться экспериментировать и совмещать то, что, на первый взгляд, кажется несочетаемым, поскольку сегодня в стилистике рамки почти стерты.

Видео дня

Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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