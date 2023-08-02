Как наносить духи, чтобы был шлейф и дольше держались: лайфхак от парфюмеров

После нанесения духов мы часто ощущаем аромат на себе, но не уверены в том, что их слышат другие. Или все окружающие сообщают, о том, что испытывают аромат ваших духов в то время, как вы его не замечаете.

Если какая-то из этих историй очень знакома, следуйте полезному лайфхаку от парфюмеров. Чтобы ароматы распространялись одинаково эффективно как на вас, так и на окружающих, наносить духи следует на одну тайную точку тела, о которой расскажет ukr.media.

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Речь идет не о запястьях или шее, где обычно мы распыляем духи, а о задней стороне руки. При распылении духов в этой области, во время движений и жестикуляции во время общения, аромат распространяется одинаково на вас и вашего собеседника. Этот простой прием поможет обеспечить равномерное распространение аромата и сделает ваше присутствие еще более приятным для всех вокруг.

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Как сделать духи более устойчивыми

Чтобы духи держались дольше, нанесите на запястье и шею немного жирного крема, а уже на него распылите духи. Жирная основа сделает аромат более стойким.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи.

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