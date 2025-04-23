Как не потерять субсидию в мае: ответ Минсоцполитики

Социальная поддержка в Украине — это ряд мер, направленных на помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Она может быть как финансовой, так и нематериальной, а ее главная цель — улучшить благосостояние граждан, нуждающихся в этом.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, с 1 мая начинается период назначения субсидий на неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября.

Однако некоторым категориям людей, например арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, тем, у кого есть разногласия между количеством зарегистрированных и фактически проживающих лиц, или тем, кто обращается за субсидией на топливо, придется подавать документы повторно.

Размер этих выплат рассчитывается на основе прожиточного минимума, который в 2025 году зависит от возраста и социального статуса получателя. минимума.

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В мае также состоится индексация пенсий для лиц старше 70 лет, чья пенсия не превышает установленный предел в 10 340 гривен. Размер надбавки будет зависеть от возраста пенсионера и составлять от 300 до 570 гривен.

Кроме того, для пенсионеров старше 80 лет, проживающих в одиночестве и нуждающихся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 944 гривны.

Таким образом, в мае 2025 года украинцы смогут воспользоваться разными формами социальной поддержки, охватывающей субсидии, помощь малообеспеченным семьям, пенсионные надбавки и специальные выплаты пожилым людям.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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