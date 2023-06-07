Как очистить и освежить подушки без стирки: неожиданный лайфхак

В летние месяцы подушки нуждаются в особом уходе, но вы сможете легко очистить их в удобных условиях своего дома. От неприятного запаха, пятен от пота или пожелтения можно избавиться с помощью простого ингредиента, уже имеющегося в вашем доме.

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Чтобы очистить подушки без использования стиральной машины, используйте этот эффективный лайфхак. Главным компонентом этого трюка есть пищевая сода.

Вот как очистить подушку без использования стиральной машины

Пищевая сода является отличным средством для уборки, и она также может быть использована для ухода за постельными принадлежностями. Этот порошок прекрасно впитывает влагу и нейтрализует неприятные запахи, поэтому он идеально подходит для очистки подушек со следами пота.

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Вам нужно просто распределить соду равномерным слоем на поверхности подушек и оставить их на несколько часов. Затем с помощью пылесоса с ручным управлением соберите остатки соды с поверхности подушки.

Также существуют дополнительные меры, облегчающие уход за подушками:

Используйте защитные чехлы для подушек.

Регулярно проветривайте подушку на улице в солнечную погоду.

Стирать наволочки еженедельно.

Выбирайте наволочки, обладающие свойствами отталкивания влаги.

Эти простые советы помогут вам сохранить свои подушки свежими, чистыми и приятными на ощупь в течение всего лета.

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