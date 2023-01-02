Как очистить клавиатуру, смартфон и другую технику, чтобы не испортить ее

Техника стала незаменимой в нашей жизни, мы пользуемся смартфонами, ноутбуками, планшетами и прочими гаджетами ежедневно. Неудивительно, что в процессе такой эксплуатации в них скапливается большое количество крошек, грязи и пыли. Поэтому этим предметам также следует уделять внимание во время уборки в доме. Сегодня мы расскажем, как правильно и как часто нужно чистить компьютерную технику, смартфоны и планшеты от пыли и какие средства ни в коем случае нельзя использовать.

Как почистить смартфон и планшет

Важно помнить, что при чистке смартфонов и планшетов нельзя использовать средства для мытья окон, агрессивные химические вещества или чистящие растворители, так как это может повредить покрытие экрана. Также никогда не распыляйте что-либо непосредственно на экран.

Для экрана используйте мягкую ткань без ворса, например салфетки из микрофибры. Никогда не очищайте бумажными полотенцами, поскольку они могут оставить царапины на экране. Есть также особые салфетки, которые не повреждают экран, их можно использовать для удаления микробов.

Видео дня

При отпечатках пальцев, пыли и ворса аккуратно протрите экран сухой тканью из микрофибры. Не забудьте протереть объектив камеры, чтобы фотографии были идеальными.

Как почистить ноутбук

Обязательно чистите компьютер раз в неделю, чтобы сохранить его в безупречном состоянии и защитить от микробов.

Как и в случае со смартфоном, используйте салфетку из микрофибры для крышки и корпуса ноутбука. Для удаления стойких пятен на крышке немного смочите салфетку. Протрите клавиатуру мягкой влажной тканью.

Как правильно вытереть тачпад на ноутбуке

Выключите устройство и очистите сенсорную панель салфеткой для клавиатуры, салфеткой для ЖК-дисплея или салфеткой, которую вы использовали для очистки экрана.

Как очистить экран компьютера

На черном экране гораздо легче заметить пыль и грязь, поэтому сначала выключите экран. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы избавиться от пятен, вытирая экран круговыми движениями. Не давите слишком сильно, так как это может повредить устройство.

Если на экране образовались стойкие пятна, сухой тряпки может оказаться недостаточно. Тогда вы можете воспользоваться специальным спреем или салфетками для очистки экрана. Сначала обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по уходу, предоставленными производителем вашего компьютера, поскольку для чистки некоторых из них не рекомендуется использовать спрей или салфетки. Если спрей можно использовать, сначала распылите его на чистую безворсовую ткань, а не на сам экран. Затем аккуратно протрите поверхность салфеткой.

Для экранов ноутбуков и телевизоров используйте влажную салфетку из микрофибры, чтобы удалить пятна и разводы. Затем протрите экран сухой салфеткой из микрофибры.

Как почистить клавиатуру

Если вы собираетесь почистить клавиатуру ноутбука, сначала обязательно выключите устройство. Переверните клавиатуру вверх дном и осторожно встряхните ее, чтобы удалить все застрявшие между клавишами крошки и пыль.

Возьмите липкий стикер и сложите пополам так, чтобы липкие края оказались снаружи. Теперь проведите этими липкими краями между кнопками. Оставшаяся пыль или грязь прилипнет к ним. Когда липкая полоска будет полностью в грязи и пыли, выбросьте ее и повторите предыдущие действия при необходимости.

Возьмите салфетку для макияжа и протрите сверху клавиатуру, удаляя остатки жира или еды на клавишах. Если вы беспокоитесь о бактериях, купите специальные антибактериальные салфетки для клавиатуры. В идеале чистите ее раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи.

Как почистить компьютерную мышь

Сначала отключите мышь или выключите ее и извлеките батареи.

Протрите мышь тряпкой, смоченной дезинфицирующим средством. Убедитесь, что она не слишком влажна, чтобы избежать попадания влаги в мелкие отверстия.

Что нельзя делать, когда чистите компьютер и другую технику

Никогда не наносите жидкое средство или воду непосредственно на любую часть компьютера. Всегда смачивайте салфетку, ватный диск или тряпку из микрофибры и используйте для очистки.

Вода и большинство жидкостей – отличные проводники электричества. Даже небольшое их сочетание может вызвать короткое замыкание на вашем компьютере или причинить вам боль и, возможно, серьезную травму.

Кроме того, перед тем как включить компьютер, полностью высохнуть на воздухе. Это не займет много времени.

Не используйте продукты на основе аммиака и отбеливателя. Они очень агрессивны для многих поверхностей, особенно для экранов компьютера и ноутбука. В магазинах электроники продаются специальные средства для очистки экранов (обычно в форме распылителя) на случай, если вы предпочитаете использовать специализированный продукт.

Основное правило чистки ноутбука и компьютера – как минимум нажмите на поверхность.

Напомним, UAportal рассказал о 6 главных критериях, которые помогут выбрать новый качественный смартфон.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !