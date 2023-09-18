Как очистить обои на кухне от жира и грязи: самое эффективное самодельное средство

Пятна и загрязнения на стенах, особенно на кухонных обоях, бывает довольно трудно удалить. Обычно обычные мгновенные средства для уборки не всегда справятся с этой задачей.

Однако эффективный и доступный способ очистить стены от жира, пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений – это использование пищевой соды. OBOZREVATEL поделился некоторыми лайфхаками, которые помогут вам очистить обои.

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Содовая паста для глубокой уборки:

Лучший способ отчистить обои с помощью соды – приготовить пасту. На столовую ложку соды добавьте чайную ложку воды и кропотливо перемешайте до однородности. Нанесите эту пасту на загрязненные участки обоев и аккуратно протрите мягкой тряпкой или губкой, погруженной в пасту. Дайте средству действовать в течение 5-10 минут, а затем осторожно протрите остатки соды, избегайте переувлажнения обоев.

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Если первая попытка не принесла результата, попробуйте еще несколько раз. Слишком много воды или интенсивное трение может повредить обои, поэтому следует соблюдать осторожность.

Содовый раствор для текущей уборки:

Чтобы регулярно очищать обои, можно использовать содовый раствор. Для приготовления смешайте две столовых ложки соды с пятью литрами воды. Используйте микрофибровую салфетку, которую погрузите в раствор и хорошо отожмите, чтобы она была едва влажной. С помощью этой салфетки протрите загрязненные участки обоев. Это освежит покрытие, избавит его от посторонних запахов и хорошо удалит пыль.

Проверьте безопасность

Прежде чем использовать соду на обоях, рекомендуется проверить ее безопасность, особенно если это декоративное покрытие. Нанесите небольшое количество соды или содовой пасты на незаметный участок обоев и попытайтесь очистить его так, как вы планируете делать со всей поверхностью. Если это не повлияло на обои, вы можете использовать соду безопасно. Но следует избегать сильного трения, поскольку это может повредить даже стойкое покрытие обоев.

Напомним, мы уже писали, как дешево и качественно поклеить обои.

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