Как полностью отчистить старый матрас без химчистки: полезные советы

Со сменой сезона наступает идеальное время для уборки дома и подготовки к зиме, включающее в себя и матрас, на котором мы спим.

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В течение лета матрас может накопить пот и кожное сало, что может привести к неприятному запаху и пятнам. OBOZREVATEL предлагает некоторые простые и эффективные способы очищения матраса, которые сделают ваш сон спокойным и комфортным.

Пищевая сода для удаления запахов

Если вам нужно быстро освежить матрас, одним из самых лучших способов является применение пищевой соды. Посыпьте щедро пищевую соду по всей поверхности матраса. Сода абсорбирует излишнюю влагу и убирает посторонние запахи. Оставьте ее работать в течение 30 минут до нескольких часов, а затем удалите пылесосом.

Лимонный сок от желтых пятен

Лимонный сок может быть использован для удаления желтых пятен, оставшихся на матраце от контакта с телом. Однако перед применением проверьте действие на незаметном месте матраса. Если все хорошо, выжмите немного свежего лимонного сока на пятно, используя мелкое ситечко, чтобы избежать попадания косточек или частиц мякоти на текстиль. После часа удалите остатки сока сухой тряпкой и протрите место влажной салфеткой.

Пятновыводитель для устойчивых загрязнений

Если на матрасе есть стойкие пятна, наилучшим вариантом будет использование специального пятновыводителя или раствора стирального средства, которое подходит для чистки обивки. В соответствии с инструкцией воспроизводите более слабый раствор для стирки. Аккуратно увлажняйте загрязненное место, избегайте перенасыщения матраса жидкостью. Важно не тереть пятно во все стороны, а только собирать его от краев к центру. После чистки обработанное место несколько раз протрите влажной салфеткой.

Солнце для дезинфекции

Для дезинфекции и удаления бактерий не обязательно использовать хлор или спирт. Просто выставьте матрас на солнце в течение нескольких часов. Ультрафиолетовое излучение может помочь удалить некоторые пятна, а также сухое спальное место, предотвращая развитие плесени. Периодически переворачивайте матрас, чтобы равномерно подвергнуть всю поверхность солнечным лучам.

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