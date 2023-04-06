Как понять, что собаке больно: важные сигналы

Домашние животные не могут говорить, когда они испытывают боль или дискомфорт, потому владельцам приходится опираться на внешние признаки. Но ученые из Университета Анкары обнаружили, что собаки могут использовать разные способы, чтобы сигнализировать о своем состоянии.

Читайте также: Почему собаки склоняют голову на бок и вопросительно смотрят

Исследователи провели опрос среди 124 владельцев собак, спрашивая, как их любимцы проявляют признаки боли. В результате оказалось, что 13 из 35 поведенческих признаков, указанных, присутствовали в ответах владельцев собак.

Авторы исследования считают, что собаки используют определенные сигналы, чтобы предупредить своих владельцев о своем состоянии. Люди, в свою очередь, учатся распознавать эти сигналы и определять, когда их любимцам нужна помощь.

Видео дня

Следует отметить, что собаки и кошки пытаются скрыть свою боль, поскольку это защитная реакция их нервной системы. Потому распознать признаки боли может быть сложно.

Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, наблюдая за поведением своей собаки:

Снижение общей активности. Чрезмерное вылизывание определенных частей тела. Снижение социальной активности. Сопротивление при ходьбе и вставании. Усложнение поворота в положении лежа. Скованность при хождении. Чрезмерный зуд. Чрезмерное кусание разных частей тела.

Читайте также: Что значит, когда собаки улыбаются

Особо следует обратить внимание на уши и хвост собаки, поскольку эти части тела могут быть чувствительны к боли. Замечания изменения в поведении, такие как снижение аппетита, потеря интереса к движению или игрушкам, появление агрессии или раздражительности также могут являться признаками боли у собаки.

Некоторые собаки также могут обнаруживать изменения в своем дыхании или сердечном ритме, например быстрое или нерегулярное дыхание, увеличение частоты сердечных сокращений, которые могут быть показателями дискомфорта или боли.

Однако важно помнить, что эти признаки могут также указывать на другие проблемы со здоровьем собаки, поэтому лучше обратиться к ветеринарному врачу для профессиональной оценки состояния вашего животного.

Обучение распознавать признаки боли у вашей собаки может помочь вам своевременно реагировать на ее потребности и оказывать необходимую медицинскую помощь. Важно быть внимательным и наблюдательным относительно изменений в поведении и физическом состоянии вашего домашнего животного, обеспечивая тем самым оптимальный уровень ухода и комфорта.

Раньше мы писали, почему коты любят спать в ногах своего хозяина, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!