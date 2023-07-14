Как постирать рюкзак вручную и в стиральной машинке: советы от опытных хозяек

Рюкзаки редко нуждаются в стирке, но их следует чистить по крайней мере один раз в несколько месяцев. Не все рюкзаки можно стирать в стиральной машине, поэтому следует перед его очисткой смотреть инструкцию по уходу.

Чтобы избежать потери формы, рюкзак следует сушить на свежем воздухе. Как правильно очистить рюкзак подскажет UaPortal

При выборе пятновыводителя обязательно обратите внимание на тип ткани, из которой изготовлен ваш рюкзак. Важно всегда читать этикетку с рекомендациями по уходу, чтобы избежать повреждения изделия.

Для ручной стирки вам понадобится:

Мягкая зубная щетка.

Стиральный порошок или стиральный гель.

Видео дня

Пятновыводитель.

Как стирать рюкзак вручную:

Шаг 1. Сначала извлеките все вещи из рюкзака. Потрясите его вручную, чтобы удалить крошки, или воспользуйтесь пылесосом.

Шаг 2. Обработайте пятна. Нанесите моющее средство на грязные участки и осторожно зачистите их мягкой зубной щеткой, чтобы не повредить ткань.

Шаг 3. Опустите рюкзак в теплую мыльную воду. Очистите щеткой ремни и наружную ткань. Для очищения внутренней стороны сумки желательно вывернуть ее наизнанку, чтобы облегчить процесс. Когда рюкзак станет полностью чистым, промойте свежей прохладной водой.

Шаг 4. Посушите рюкзак. Лучше всего сушить его на открытом воздухе.

Читайте также: Водка, молоко и глицерин: странные, но эффективные способы выведения пятен из одежды

Как стирать рюкзак в стиральной машине:

Перед стиркой рюкзака в стиральной машине обработайте сложные пятна моющим средством и протрите их щеткой.

Выбирайте прохладную температуру стирки. Специалисты не рекомендуют добавлять слишком много стирального порошка, потому что он может оставить белые пятна на ткани. Кроме того, биопорошки, содержащие специальные ферменты, теряют свою эффективность при высоких температурах более 30 °C.

Напомним, мы уже писали, как удалить жирные пятна из одежды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!