Как постирать шторы в стиральной машинке, чтобы они не помялись

Шторы придают комнатам эстетичный и элегантный вид, дополняют интерьер и защищаются от солнца. Однако их стирка может повлечь за собой проблему, которую не всегда легко решить.

Все потому, что ткань мнется, особенно сделаны из легких тканей. К счастью, во избежание этого есть советы и рекомендации, которые помогут сохранить их внешний вид. Об этом сообщает Sante Plus.

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Шторы и тюль рекомендуется стирать раз в месяц, поскольку они задерживают пыль и грязь. Но из-за их размера после стирки в стиральной машине неизбежны "морщины". Гладить их не так просто, как кажется.

Следуйте нескольким советам, чтобы избежать таких неудобств:

1. Шторы нужно стирать в одиночку, не добавляя другие вещи. Просто положите в стиральную машину максимум две шторы.

2. Используйте правильные настройки стиральной машины, чтобы шторы не помялись. Если на ткани есть стойкие пятна, активируйте программу "Хлопок" и установите температуру стирки 30°C или даже холодную. Вам также необходимо минимизировать цикл отжима, воздерживаясь от добавления слишком большого количества моющего средства. Таким образом, одного полоскания будет достаточно, чтобы удалить остатки чистящего средства. Вынимая их, обязательно просушите, повесив на свежем воздухе. Они высохнут бережно и без складок.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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