Как правильно расположить мебель в комнате, чтобы оптимально использовать пространство: полезные советы

Многие верят в то, что правильное расположение мебели в квартире может привлечь удачу и положительную энергию. Прежде всего, важно отдать предпочтение функциональности помещения, и только потом думать об эстетике и расположении мебели.

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Для этого необходимо отобразить на бумаге план комнаты и определить зоны отдыха, общения и работы:

При расположении мебели в зоне отдыха следует учитывать принципы гармонии и баланса. Диваны и кресла должны быть расположены так, чтобы люди могли удобно общаться между собой. Также, чтобы создать уют в этой зоне, следует добавить несколько подушек и одеял;

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Зона общения должна быть расположена на таком расстоянии от зоны отдыха, чтобы гости могли удобно переходить из одной зоны в другую. Важно не забывать о свете в этой зоне, поскольку он помогает создать теплую и уютную атмосферу;

Зона работы должна быть расположена в таком месте, где удобно работать и не отвлекаться. Кроме того, важно, чтобы рабочее место было как можно более удаленным от мест отдыха и общения;

Кроме расположения мебели, следует обратить внимание на цветовую гамму и элементы декора. Используйте теплые и приятные цвета, способствующие уюту и релаксации.

Раньше мы писали о том, как нужно убирать пыль, чтобы она снова не оседала на мебели.

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