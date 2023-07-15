Как правильно складывать и хранить полотенца

Как достичь эффекта уюта собирая полотенца без труда, чтобы они выглядели так же привлекательно, как на картинках в журналах об интерьерах или в дорогом магазине текстиля? Способ действительно очень прост и не требует дополнительных навыков.

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Расстелите полотенце. Начните с ровного разложения полотенца на чистой поверхности. Убедитесь, что лицевая сторона (та, где есть монограмма или другой декор), смотрит вниз. Аккуратно расправьте полотенце;

Составьте втрое. Первая сборка полотенца делается вдоль, это придаст ему объем. Сначала сверните одну половину полотенца в центр, а затем другую половину. При этом убедитесь, что край второй половины легко перекрывает край первой половины полотенца около 2 см. Обратите внимание, что это правило можно нарушить, если на лицевой стороне есть монограмма или декор, который вы хотите оставить видным. В таком случае края можно загнуть лишь частично;

Дважды сложите пополам. Теперь сложите полученный длинный предмет пополам в поперечном направлении. Затем снова сложите его пополам. Убедитесь, что монограмма или фотография остаются сверху. В результате вы получите идеально сложенное объемное полотенце. Вы можете складывать их в привлекательные кипы или пирамидки, если у вас есть комплекты предметов одного стиля разного размера. Этот метод также удобен для хранения полотенец в шкафу.

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Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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