Как правильно выбирать зубную пасту, которая подойдет именно вам: действенный метод

Многие люди выбирают зубную пасту, руководствуясь только ценой и дизайном упаковки. Стоматологи утверждают, что это важно, поскольку правильный выбор зубной пасты может решить многие проблемы со здоровьем зубов.

Об этом пишет Время Действий.

Раньше люди обходились без зубной пасты, но теперь ее значение трудно преувеличить. Зубные пасты и зубные щетки выполняют разные задачи, объясняют стоматологи. Зубная щетка механически убирает зубной налет, являющийся главной причиной кариеса. Зубная паста сражается с микробами и укрепляет зубную эмаль, защищая ее от повреждения.

Однако не все зубные пасты обладают способностью укреплять эмаль. Некоторые пасты, которые продаются в магазинах, могут даже нанести вред зубам.

Зубные пасты с фтором

Рекомендованы многими стоматологами. Фториды являются доказанным методом профилактики кариеса и укрепляют зубную эмаль.

Пасты с кальцием

Рекомендуются для детей и подростков, но их польза для взрослых людей достаточно сомнительна.

Пасты с содой

Пасты с содой хорошо очищают полость рта и обладают мягким отбеливающим эффектом.

Пасты с медом

Пасты с медом и прополисом оказывают минимальное влияние на здоровье зубов. Продукты пчеловодства более полезны, если употреблять их "живьем".

Пасты с травами

Зубные пасты с травами могут помочь пациентам с заболеваниями десен и оказывают противовоспалительное действие.

Отбеливающие пасты

Отбеливающие зубные пасты могут быть неэффективными, и их влияние на здоровье зубов еще не изучено. Поэтому стоматологи советуют осторожно использовать их, особенно людям со здоровыми зубами.

Гелевые пасты содержат вещества, растворяющие зубной налет. Обычные пасты являются оптимальным выбором, поскольку они хорошо очищают зубы без ущерба для зубной эмали.

Напомним, мы уже писали, как отбелить зубы в домашних условиях.

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