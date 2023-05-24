Как приготовить действенное средство от комаров для тела и дома

С приходом лета появляется огромное количество насекомых, среди них – комары, начинающие терроризировать дома людей днем и ночью. Не всем подходят репелленты для отпугивания комаров, поэтому предлагаем обратить внимание на народные методы борьбы с этим насекомым.

Эфирные масла

Эфирные масла цитронеллы, гвоздики, лаванды, герани, лемонграса, мяты, тимьяна, базилика, апельсина прекрасно отпугивают комаров. Возьмите аромалампу, налейте в нее воду, капните несколько капель выбранного эфирного масла и забудьте о надоедливом жужжании. Если аромалампы нет – наберите соли в стакан и капните несколько капель масла.

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Лимон и эвкалипт

Смешайте 10 мл эвкалиптового масла и сок одного лимона. Нанесите раствор на кожу: укусы комаров вам не грозят. Внимание: средство можно наносить только на здоровую кожу без ранок и раздражений.

Ванилин

Возьмите жидкий ванилин и добавьте несколько капель в крем и нанесите на кожу. Если вы берете ванилин в порошке, то на 10 г крема понадобится 1 г ванилина. Также можно развести 1 ст. л. ванилина в стакане теплой воды и поставить в комнату.

Корица

Растворите немного корицы в теплой воде и поставьте стакан в комнату.

Раствор спирта

На три четверти спирта возьмите 50 капель эфирного масла лаванды, эвкалипта, лемонграса или вашей любимой и долейте воду. Перелейте раствор в пульвелизатор и встряхивайте перед каждым использованием.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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