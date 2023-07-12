Как приготовить домашние желейные конфеты без химии и красителей: простой рецепт
Автор украинского Instagram-блога "Вкусные домашние рецепты" опубликовала короткий видеоролик, где показала, как легко и быстро приготовить полезные желейные конфеты на дому без использования химических добавок и искусственных красителей. По словам блоггерши, конфеты будут готовы к употреблению всего через четыре часа после приготовления.
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Ингредиенты:
- 250 г фруктового или ягодного пюре;
- 40 г желатина;
- 150 мл холодной воды;
- 2,5 ст. л. меда.
Способ приготовления:
- Растворите желатин, залив его холодной водой, и дайте ему набухнуть в течение 15 минут;
- С помощью блендера смените пять персиков в пюре, затем просейте его через сито, чтобы получить гладкую консистенцию;
- Добавьте мед к персиковому пюре и хорошо перемешайте;
- Подогрейте полученную смесь на небольшом огне и добавьте набухший желатин. Перемешивайте до полного растворения желатина;
- Наполните желейную массу большой формой или разлейте ее в небольшие формы, которые вам больше нравятся;
- Положите конфеты в холодильник и оставьте там, чтобы они затвердели. Обычно это занимает около четырех часов.
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