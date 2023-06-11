Как приготовить итальянский десерт семифредо в домашних условиях

Семифредо – десерт, просто созданный для жаркого лета. Если вы будете готовить его для детей, ликер не добавляйте.

Ингредиенты

– сливки – 500 мл

– Лимон – 2 шт.

– сахар – 150 г

– яйца куриные – 3 шт.

– Ликер Limoncello – 50 мл

– Мята – 50 г

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте лимоны, натрите цедру и выжмите из них сок.

2. Желтки отделите от белков и взбейте со 100 г сахара до получения пены. Добавьте лимонный сок и лимончелло и снова взбейте.

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3. Сливки взбейте с оставшимся сахаром. Масса должна увеличиться в объеме. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте до стойких пиков.

4. Во взбитые сливки добавьте в смесь из желтков, сахара и лимона. Добавьте белки. Аккуратно перемешайте.

5. Формы застелите пленкой, разлейте смесь и отправьте в морозилку на 5 часов.

6. Формы извлеките, накройте тарелкой и переверните. Десерт порирционно нашинкуйте и украсьте по вкусу.

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