Как приготовить вкусные бендерики с мясом на сковороде: простой рецепт
Многие хозяйки всегда стараются угощать свою семью вкусными блюдами, даже в нелегкие времена. В этот раз рекомендуем попробовать приготовить бендерики с мясной начинкой. Мы делимся с вами проверенным рецептом, который может стать вкусным и питательным блюдом для вашей семьи.
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Ингредиенты:
- 1 л молока;
- 5 штук яиц;
- 4 столовых ложки растительного масла;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 2-3 столовых ложки сахара;
- 400 г муки.
Для начинки:
- 600 г фарша;
- 1-2 штук лука;
- соль и перец;
- Вода.
Дополнительно:
- 2 штуки яиц;
- 0,5 столовой ложки молока или воды;
- Масло для жарки.
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Приготовление:
- Начните с теста. Извлеките все ингредиенты из холодильника заранее, чтобы они стали комнатной температуры. В глубокой миске смешайте молоко, яйца, растительное масло, соль и сахар до однородности. Постепенно добавляйте просеянную муку, смешивая ее этапами, пока получите гладкую консистенцию. Возможно, понадобится чуть больше или меньше муки;
- Разогрейте сковороду с растительным маслом или сливочным маслом. Налейте небольшую порцию теста на сковороду и распределите его равномерным слоем по поверхности сковороды. Когда края блина немного зажарятся, переверните его с помощью силиконовой лопатки и держите на другой стороне примерно одну минуту. Переложите готовый блинчик на тарелку и продолжайте жарить остальные блинчики. Рецепт прежде всего предполагает, что выйдет много блинов;
- Для приготовления начинки используйте готовый фарш или приготовьте его самостоятельно, пропустив мясо через мясорубку. Очистите лук от шелухи, затем нарежьте ее мелко или измельчите в мясорубке;
- Смешайте фарш с луком, добавьте соль, перец по вкусу и небольшое количество воды, чтобы начинка была нежной и сочной;
- Разрежьте каждый блинчик пополам и распределите начинку равномерным слоем на одну половину. Сверните блинчик в форме треугольника;
- В небольшой миске разбейте яйца, добавьте молоко или воду. Взбейте их вилкой или венчиком. Окуните каждый бендерик в смешанную яичную смесь и жарьте на сковороде с маслом до получения золотистой корочки примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Подаются бендерики вместе с бульоном или как самостоятельное блюдо, со сметаной как украшением. Приятного аппетита!
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