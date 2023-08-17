Как проверить молоко на качество в считанные секунды: лайфхак с ногтем

Многие хозяйки верят, что покупное домашнее молоко на рынке является качественным и безопасным вариантом. Однако даже при этом осторожном подходе качество продукта может варьироваться. Существует простой способ, как проверить молоко на качество прямо на месте – это позволит вам убедиться в его натуральности всего за 1 минуту.

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Редакция FoodOboz собрала полезную информацию и поделится с вами лайфхаком, который поможет проверить молоко на качество. Для того чтобы воспользоваться этим методом, вам понадобятся чистые ногти на руках и капля молока.

При покупке, просто попросите продавца капнуть немного молока на ваш ноготь. Затем обратите внимание на результат: если молоко качественное и натуральное, оно сохранит свою форму благодаря высокому содержанию жиров и белков. В случае если молоко сразу стекает с ногтя, это может свидетельствовать о его разведении недоброкачественными примесями.

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Если вы уже приобрели молоко и хотите проверить его дома, есть еще один простой способ.

Вам понадобится небольшой стакан молока и несколько капель йода. Добавьте несколько капель йода в молоко и наблюдайте за реакцией. Если молоко становится немедленно голубым, это может являться признаком присутствия крахмала. С другой стороны, если молоко остается желтым, это может свидетельствовать о его качестве и натуральности.

Таким образом, благодаря этим простым лайфхакам, вы сможете легко проверить качество молока и убедиться в его натуральности перед покупкой или дома.

Напомним, мы уже писали, как разводить сухое молоко.

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