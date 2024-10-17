Как проверить в Действии, относится ли товар к программе 'национальный кэшбек': объяснение Минэкономики

Приложение "Действие" пополнилось еще одной полезной функцией – сканером штрихкодов. Теперь, перед тем как совершить покупку, вы можете легко проверить, распространяется ли на выбранный товар программа "Национальный кэшбек".

Это значит, что вы сможете получить обратно часть средств за покупку украинских товаров. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Как это работает:

Откройте Диб: Запустите приложение на своем смартфоне. Сканируйте штрихкод: Наведите камеру смартфона на интересующий вас штрихкод товара. Получите результат: Сразу вы увидите информацию о том, участвует ли этот товар в программе кэшбека.

Почему это удобно:

Экономия времени: Больше не нужно тратить время на поиск информации о товаре на сайте программы или у продавца.

Больше не нужно тратить время на поиск информации о товаре на сайте программы или у продавца. Прозрачность Вы всегда будете точно знать, на какие товары можно получить кэшбек.

Вы всегда будете точно знать, на какие товары можно получить кэшбек. Поддержка украинского производителя: Вырабатывая сознательный выбор в пользу украинских товаров, вы поддерживаете отечественную экономику.

Что еще следует знать:

Размер кэшбека: Обычно размер кэшбека составляет 10% от стоимости товара.

Обычно размер кэшбека составляет 10% от стоимости товара. Условия участия Не все украинские товары принимают участие в программе. Некоторые категории товаров, таких как алкоголь и табачные изделия, могут быть исключены.

Не все украинские товары принимают участие в программе. Некоторые категории товаров, таких как алкоголь и табачные изделия, могут быть исключены. Активация карты: Чтобы получить кэшбек, вам необходимо активировать свою банковскую карту в приложении "Действие".

Читайте также: Украинцам нужно уплатить налог за жилье, которым они владеют: кого касается и какие сроки

Важно помнить:

Даже если товар производится в Украине, это не значит, что на него обязательно распространяется программа кэшбека. Проверьте информацию с помощью сканера штрихкодов в "Дии", чтобы быть уверенным.

С момента запуска программы "Национальный кэшбек" украинцы уже получили более 90 миллионов гривен кэшбека. Это свидетельствует о высокой заинтересованности украинцев поддерживать отечественного производителя.

Функция сканирования штрихкодов в "Дии" – это еще один шаг к созданию удобных и прозрачных сервисов для украинцев. Благодаря этой инновации каждый может легко приобщиться к поддержке украинской экономики и получить приятный бонус за свои покупки.

Напомним, ранее UAportal писал, что власти заставят платить налоги репетиторов, арендодателей и таксистов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!