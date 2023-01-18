Как самостоятельно очистить дымоход в доме: простой лайфхак

Дымоходы следует осматривать и чистить регулярно, и для этого не обязательно обращаться к профессионалам или покупать дорогие средства.

Дымоход советуют чистить как минимум дважды в год, и чтобы сделать это самостоятельно, даже не придется лезть на крышу дома. Справиться с загрязнением может помочь обычная картофельная шкурка.

Сначала следует отметить, что засоренный дымоход выделяет потенциально смертельные токсичные газы и пары. Если не производить регулярную чистку дымохода и каминов от сажи, то грязь начнет накапливаться быстрее, эти отложения создадут жесткую поверхность, в результате чего труба сильно засорится. Это приведет к ухудшению эффективности дымохода, так как:

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Сильно снизится воздушная тяга;

Дрова и уголь не смогут интенсивно гореть, соответственно упадет и эффективность отопления, а дом нашаривается дольше;

Поверхность металлической трубы испортится и требует замены;

Остатки смолистых отложений могут вспыхнуть, что может привести к пожару.

В сети рассказали об одном народном методе, который поможет легко очистить дымоход с помощью высушенной картофельной шкурки.

Картофельную шелуху следует просто забросить в котел в огонь. Цинк в картофеле подействует на сажу и не даст ей застрять в дымоходе.

Для этого метода картофельную кожуру нужно заранее оставить на открытом воздухе от 24 до 48 часов. Чтобы оно правильно горело, шелуха должна быть полностью сухой. После чего уже можно поместить картофельную шелуху в огонь и затем проверить результат.

После такого способа очистки дымохода он станет намного чище, но не забывайте регулярно осматривать дымоход и очищать его более тщательно, при необходимости.

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