Как самостоятельно сделать компостную яму для листьев и ботвы: советы опытных огородников

Компост – важный элемент для улучшения качества почвы и рационального использования био-отходов. Этот процесс позволяет эффективно использовать органические отходы и избежать избыточной нагрузки на свалки.

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Компостирование является важным шагом в сохранении окружающей среды и улучшении структуры почвы. Он помогает уменьшить количество отходов, сохранять влагу в почве и создавать питательную почву для растений, пишет "Апостроф". Основными требованиями к созданию компостной ямы является соблюдение определенных правил и условий:

Выбор места: Прежде всего, необходимо выбрать подходящее место для компостной ямы. Очень важно учитывать расположение ближайших источников воды и колодцев. Компост не должен располагаться рядом с ними, поскольку вода может стать загрязненной от продуктов разложения компоста во время дождей. Место расположения должно быть выше уровня ближайшего колодца и удалено на расстояние 25-30 метров. Защита от солнца: Солнечные лучи могут оказывать негативное влияние на процесс компостирования, способствуя перегреванию и запахам. Поэтому рекомендуется обустраивать компостную яму на затененной территории. Обеспечение влажности Компост должен иметь консистенцию отжатой губки. В случае недостаточной влажности он может стать слишком плотным. Поэтому важно регулярно поливать компост и накрывать его от солнца. После сильных дождей рекомендуется перемешивать его. Дождевые черви: В компостной яме могут быть полезны дождевые черви, которые способствуют превращению органических отходов в гумус и выделяют тепло. Иногда их приходится прибавлять самостоятельно.

Полностью готовый компост имеет вид черной земли и готов к использованию. Оставшиеся неразложенные отходы могут быть использованы в качестве удобрения для дыньих грядок или для мульчирования многолетних растений.

Список материалов, которые можно и нельзя добавлять в компоста

Можно добавлять:

Листья и травы.

Пищевые отходы органического происхождения.

Сухие листья.

Сосна.

Чайная заварка и кофейный жмых.

Непригодные для еды овощи и фрукты.

Скошенная трава и сено.

Корни и ветви деревьев.

Древесная зола.

Бумага без ламинирования и цветной печати.

Навоз.

Некрашеные деревянные изделия.

Нельзя добавлять:

Кости животных.

Трупы птиц и животных, испорченное мясо, сало, молочные продукты.

Экскременты животных.

Насекомые-вредители.

Растения с признаками болезней.

Сорняки, уже вступившие в период цветения.

Пластик, металл, резина и другие неорганические материалы.

Напомним, ранее мы писали о том, как ускорить приготовление компоста в три раза.

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