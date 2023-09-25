Как самостоятельно сделать компостную яму для листьев и ботвы: советы опытных огородников
Компост – важный элемент для улучшения качества почвы и рационального использования био-отходов. Этот процесс позволяет эффективно использовать органические отходы и избежать избыточной нагрузки на свалки.
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Компостирование является важным шагом в сохранении окружающей среды и улучшении структуры почвы. Он помогает уменьшить количество отходов, сохранять влагу в почве и создавать питательную почву для растений, пишет "Апостроф". Основными требованиями к созданию компостной ямы является соблюдение определенных правил и условий:
- Выбор места: Прежде всего, необходимо выбрать подходящее место для компостной ямы. Очень важно учитывать расположение ближайших источников воды и колодцев. Компост не должен располагаться рядом с ними, поскольку вода может стать загрязненной от продуктов разложения компоста во время дождей. Место расположения должно быть выше уровня ближайшего колодца и удалено на расстояние 25-30 метров.
- Защита от солнца: Солнечные лучи могут оказывать негативное влияние на процесс компостирования, способствуя перегреванию и запахам. Поэтому рекомендуется обустраивать компостную яму на затененной территории.
- Обеспечение влажности Компост должен иметь консистенцию отжатой губки. В случае недостаточной влажности он может стать слишком плотным. Поэтому важно регулярно поливать компост и накрывать его от солнца. После сильных дождей рекомендуется перемешивать его.
- Дождевые черви: В компостной яме могут быть полезны дождевые черви, которые способствуют превращению органических отходов в гумус и выделяют тепло. Иногда их приходится прибавлять самостоятельно.
Полностью готовый компост имеет вид черной земли и готов к использованию. Оставшиеся неразложенные отходы могут быть использованы в качестве удобрения для дыньих грядок или для мульчирования многолетних растений.
Список материалов, которые можно и нельзя добавлять в компоста
Можно добавлять:
- Листья и травы.
- Пищевые отходы органического происхождения.
- Сухие листья.
- Сосна.
- Чайная заварка и кофейный жмых.
- Непригодные для еды овощи и фрукты.
- Скошенная трава и сено.
- Корни и ветви деревьев.
- Древесная зола.
- Бумага без ламинирования и цветной печати.
- Навоз.
- Некрашеные деревянные изделия.
Нельзя добавлять:
- Кости животных.
- Трупы птиц и животных, испорченное мясо, сало, молочные продукты.
- Экскременты животных.
- Насекомые-вредители.
- Растения с признаками болезней.
- Сорняки, уже вступившие в период цветения.
- Пластик, металл, резина и другие неорганические материалы.
Напомним, ранее мы писали о том, как ускорить приготовление компоста в три раза.
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