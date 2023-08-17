Как самостоятельно убрать царапины на солнцезащитных очках: полезный лайфхак

Независимо от вашей осторожности, очки не останутся без следов мелких царапин и потертостей. Даже если вы внимательно следите за ними, используете защитный футляр и микрофибровую салфетку.

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Царапины на линзах не только влияют на внешний вид очков, но могут искажать качество вашего зрения. Это может создать неприятности и напряжения для глаз, что в конечном счете может повлиять на ваше зрительное здоровье, пишет greenpost.

Как разобраться с царапинами на очках?

Для удаления царапин можно использовать некоторые методы:

Зубная паста. Нанесите немного зубной пасты на линзы и протрите их мягкой салфеткой или ватным диском. После этого промойте очки холодной водой и обсушите. Полироль для дерева, латуни или автомобилей. Примените небольшое количество полиролей на линзы и протрите микрофибровой салфеткой. Обязательно промойте очки водой и обсушите. Сода. Смешайте соду с водой, чтобы образовалась паста. Нанесите на линзы, протрите и промойте холодной водой.

Важно помнить, что для очистки линз нельзя уксус, ацетон, нашатырный спирт, отбеливатели или растворители, поскольку эти вещества могут повредить материал линз и их покрытие. Выбирайте безопасные методы, чтобы сохранить качество и долговечность очков.

Напомним, ранее стилистка посоветовала, как подобрать идеальные солнцезащитные очки.

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